L’année du 25epour Partage au masculin

Crédit photo : Courtoisie

Fondé en 1994 par un groupe d’hommes soucieux de créer un lieu privilégié de partage et de soutien pour la gent masculine, l’organisme communautaire régional Partage au masculin célèbre cette année son 25eanniversaire. Cette étape importante sera ponctuée de diverses activités.

Comme le tissu social de la Chaudière-Appalaches se modifie, dans un souci d’inclusion, Partage au masculin lancera une campagne pour inviter à profiter de ses services à toutes les personnes qui s’identifient au genre masculin, et ce, quelles que soient leurs origines, leurs croyances ou leur orientation sexuelle.

En mai, renouant avec une activité éprouvée, « Père-fils dans l’action » promet encore de rapprocher des adultes et des jeunes connaissant des difficultés pour vivre une expérience humaine hors du commun et renforcer leurs habiletés de communication et leurs liens.

De plus, préparez-vous à soumettre des photos valorisant la paternité; la fierté qu’elle suscite et l’amour qui lie pères et enfants. Les gagnants seront connus lors de la semaine de la paternité qui se déroulera du 10 au 16 juin 2019.

Enfin, comme il se doit, un coquetel de retrouvailles pour reconnaître les pionniers et les personnes qui ont contribué d’une façon ou d’une autre à l’essor de l’organisme aura lieu.

Les détails entourant chacune de ces activités seront divulgués ultérieurement. Le président du conseil d’administration, Pierre Pépin, se montre très enthousiaste face à ce calendrier. « Il faut souligner cet anniversaire et tous les pas qu’on a franchis pour les hommes, et avec eux. On a combattu des tabous et des préjugés. Aujourd’hui, tout le monde sait qu’on a besoin d’un organisme ou les gars peuvent être écoutés, entendus et soutenus. »