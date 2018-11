L’anguille kamouraskoise se fraie un chemin sur les tables montréalaises

Crédit photo : Courtoisie Simon Mathys

L’anguille fumée de l’entreprise Les trésors du fleuve de Rivière-Ouelle fait actuellement le bonheur des fins palais montréalais. Depuis près d’un an, ce produit typique du terroir kamouraskois a réussi à se frayer un chemin sur le menu du restaurant Manitoba à Montréal.

Cette rencontre entre Simon Beaulieu des Trésors du fleuve et Simon Mathys, chef du restaurant Manitoba, a été rendue possible grâce au site internet Chef514.com qui fait la promotion de produits régionaux auprès des chefs cuisiniers de la région de Montréal. « Simon m’a contacté en janvier dernier et depuis il met à son menu notre anguille fumée », de raconter Simon Beaulieu.

Pour le chef Simon Mathys, servir l’anguille fumée des Trésors du fleuve cadre parfaitement avec la mission de son restaurant qui propose un menu axé sur les produits régionaux et le patrimoine culinaire québécois. « L’anguille de Simon est excellente et elle est très appréciée de notre clientèle », a-t-il ajouté.

En tout, les produits des Trésors du fleuve se retrouvent de façon régulière sur le menu de trois restaurants au Québec. À la longue, Simon Beaulieu croit que ce chiffre va augmenter. « Les chefs se parlent beaucoup. Quand un essaye quelque chose, ça donne le goût à un autre de le faire également. »

Sensibiliser

Néanmoins, même s’il fait tout pour démocratiser l’anguille le plus possible, en offrant notamment une gamme de produits transformés, Simon Beaulieu reconnaît qu’à la base, il s’agit d’un poisson qui n’est pas facile à vendre, même s’il était beaucoup plus courant dans notre alimentation à une certaine époque. Un peu de sensibilisation auprès des clients devient donc nécessaire pour les inciter à la déguster. « C’est un peu ce qu’on fait en allant dans les marchés, ou en offrant l’opportunité à des chefs de venir faire une pêche avec nous », explique-t-il.

D’ailleurs, c’est dans cet esprit qu’il a accueilli l’équipe du Manitoba, les 21 et 22 octobre derniers. « Quand je m’étais rendu à Montréal rencontrer Simon à son restaurant, on avait parlé de la pêche et il avait le goût de vivre l’expérience avec moi. On s’en est reparlé cet automne et il a décidé d’amener une bonne partie de son équipe avec lui », d’indiquer Simon Beaulieu.

Une expérience qui a été fort appréciée par l’équipe du Manitoba et son chef. « C’est tellement logique de faire ça. Servir un bon produit, c’est toujours agréable, mais quand on peut aller voir d’où il vient, c’est encore mieux. Maintenant qu’on a pêché avec Simon dans l’eau glacée, c’est sûr qu’on va pouvoir parler de son produit avec beaucoup plus d’exactitude à nos clients », de conclure Simon Mathys.