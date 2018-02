Lancement d’un répertoire

Crédit photo : Courtoisie

La Plume d’Oie Édition annonce le lancement du répertoire Baptêmes, 1767-2017 — Mariages 1980-2017 — Sépultures 1997-2017 de Saint-Jean-Port-Joli de Mme Annie La Bastille, samedi 17 février 2018 de 9 h à 17 h à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli.

Native de Saint-Jean-Port-Joli, Annie La Bastille y a fait ses études primaires et secondaires. À la suite d’une 12e année commerciale à La Pocatière, elle travaille à la Sécurité — filiale de l’Assurance-vie Desjardins — tout près de deux ans. Elle a fait une carrière de trente-cinq ans dans la fonction publique québécoise, dont trente ans à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA).

Depuis 2011, Annie est membre de la Société de généalogie de Québec et elle fait des recherches sur son patronyme. En regard de ses nombreuses expériences, elle offre bénévolement de son temps dans trois sphères d’activités : à la bibliothèque, à la saisie de données et à l’aide aux élèves qui viennent faire leur ascendance patrilinéaire et matrilinéaire.