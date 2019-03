Lancement d’un plan de développement à Saint-Joseph

Crédit photo : Courtoisie

Une quarantaine de personnes se sont regroupées à Saint-Joseph-de-Kamouraska alors que la Municipalité et son comité de développement procédaient au lancement du plan de développement et de la politique de la famille et des aînés.

Située dans le Haut-Pays de Kamouraska, avec 391 habitants et un âge médian de 38 ans, la municipalité compte la population la plus jeune parmi les 17 municipalités du comté.

Tout au long du processus, les citoyens ont été consultés et écoutés ce qui a permis la concertation des différents acteurs du milieu.

« Afin de relever les défis des prochaines années et de mettre en place des projets stimulants, la municipalité a la chance de compter sur l’implication dynamique de plusieurs dizaines de bénévoles âgés de 9 à 89 ans », de mentionner Bénédicte Sainte, présidente du comité de développement de Saint-Joseph-de-Kamouraska.

« La mise à jour de ces politiques permettra de consolider les besoins de tous les citoyens autant au niveau du développement économique, social, culturel et environnemental. Nous avons besoin des jeunes, des aînés, des entrepreneurs et des agriculteurs pour faire rayonner la municipalité et avancer avec force. Grâce à ces nouveaux outils nous ferons de notre communauté un milieu encore plus attractif et attirant », de déclarer Nancy St-Pierre, mairesse.

De nombreux projets ont déjà été accomplis ou sont en cours de réalisation à Saint-Joseph-de-Kamouraska. Le secteur agricole est développé et diversifié. On compte aussi plusieurs travailleurs autonomes et des entreprises qui rayonnent à l’extérieur. Le traitement des eaux usées par Écoflo est installé au village et entretenu par la municipalité depuis 2001. De nouvelles zones constructibles sont accessibles, il existe un OBNL d’habitation de six logements, une école primaire et un service de garde communautaire. Il y a aussi présence d’infrastructures et d’activités pour tous les âges, en plus de plusieurs événements et fêtes à caractère intergénérationnel qui rassemblent les villageois.

Le plan de développement comporte plusieurs actions : aménagement d’accès public à la rivière et à la forêt, appui au développement des télécommunications, des commerces et services de proximité. Il vise aussi à entretenir les infrastructures existantes et les espaces publics, à soutenir le club BMX les Lynx dans l’aménagement d’une piste de BMX, à favoriser le maintien des aînés à domicile et dans la communauté, à maintenir la cohésion sociale existante et à accueillir chaleureusement les nouveaux arrivants. Enfin, l’accent sera mis sur l’embellissement, la mise en valeur du patrimoine et le développement d’activités culturelles afin d’amener Saint-Joseph-de-Kamouraska à fêter son 100e anniversaire en 2022. Le comité GRAVIR, quant à lui, réfléchit activement sur la transformation de la vocation du bâtiment-église.