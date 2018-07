Lancement d’un été en campagne pour Marie-Eve Proulx

Crédit photo : Courtoisie

Le 21 juin dernier, la candidate de la Coalition avenir Québec de Côte-du-Sud, Marie-Eve Proulx, a marqué l’arrivée de l’été par un cocktail de financement convivial.

L’évènement, qui s’est déroulé au Café Bistro Au coin du monde, a permis à la trentaine de participants de faire la connaissance de François Bonnardel, actuel député caquiste de Granby à l’Assemblée nationale. Orchestrée sous le signe de l’échange et du partage, la réception a laissé une grande place aux questions des convives au sujet de la vision de la CAQ. La candidate de Côte-du-Sud a pu réaffirmer sa volonté de voir la région se développer sous l’impulsion d’une énergie nouvelle.

Marie-Eve Proulx fera campagne tout au long de l’été afin de rencontrer les citoyennes et les citoyens du comté ainsi que les entreprises et les organismes. Ce sera avec plaisir que la candidate caquiste et son équipe seront sur le terrain pour échanger avec la population et ainsi prendre le pouls des préoccupations et des idées.

Marie-Eve Proulx a annoncé sa candidature pour la CAQ Côte-du-Sud le 13 avril dernier.

Originaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Marie-Eve Proulx est mère de trois enfants et cumule plus de 20 années d’expérience comme gestionnaire dans les secteurs du développement régional, de l’éducation et de la santé. Elle a contribué à la réalisation de nombreux projets locaux, régionaux et nationaux. Passionnée par la Côte-du-Sud, elle veut faire entendre la voix des citoyens de toutes les générations qui l’habitent et la font vivre.