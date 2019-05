Lancement de la 41e saison de la Ligue de baseball Puribec

Crédit photo : Jose Morales (Unsplash.com)

Les dirigeants du circuit et les gouverneurs des huit équipes s’apprêtent à lancer les activités de la 41e saison de la Ligue de baseball Puribec, la plus vieille du genre au Québec.

C’est le 18 mai prochain que résonnera le traditionnel « Play ball . » Pour l’occasion, les amateurs de baseball senior régional pourront assister à un duel épique entre le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles et le CIEL-FM à Rivière-du-Loup. Pour ce premier week-end d’activités, les huit équipes du circuit seront en action puisque le lendemain (19 mai), Rimouski sera à Matane dès 14 h, La Pocatière à Témiscouata également à 14 h et Grand-Sault sera en visite à Edmundston dès 19 h.

Cette année, chacune des équipes de la Ligue Puribec jouera 20 parties dans un calendrier déséquilibré qui comptera un total de 80 joutes. Toutes les équipes participeront aux séries éliminatoires et batailleront alors pour l’obtention de la Coupe Couture-Verret. Les gouverneurs du circuit ont apporté quelques petits changements à la formule des séries alors que le premier tour éliminatoire opposera les positions 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 et 4 vs 5 du classement général. Ces formations s’affronteront dans une série 3 de 5 dès le départ. Les équipes du carré d’as croiseront le fer lors des demi-finales 4 de 7, toujours selon les positions du classement général. Les deux meilleures formations seront de la finale 4 de 7.

Depuis quelques années, la Ligue Puribec a fait un important virage technologique afin de se rapprocher des nombreux amateurs de baseball du Bas-Saint-Laurent et du Nouveau-Brunswick. Une fois de plus cette saison, les partisans sont invités à se rendre sur le site web au www.baseballseniorbsl.ca. Ils y trouveront, le calendrier, les résultats, le classement et les nouvelles des huit équipes. La Ligue de baseball Puribec est très active également sur Facebook et Twitter. En terminant, le président de la Ligue, Denis Bérubé, désire remercier le commanditaire majeur, Puribec, un partenaire indispensable pour le bon fonctionnement du circuit.