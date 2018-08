Un lancement de campagne en présence du premier ministre

Crédit photo : Maxime Paradis

Le candidat libéral dans Côte-du-Sud, Simon Laboissonnière, a pu compter sur la présence du premier ministre Philippe Couillard, en tournée dans la circonscription, pour le lancement officiel de sa campagne à Montmagny.

L’événement a pris l’allure d’un grand rassemblement partisan dans le petit local d’élection du candidat sur la rue Saint-Jean-Baptiste est. Des gens provenant des quatre coins du comté, notamment de Saint-Pascal, d’où le candidat Simon Laboissonnière est originaire, s’étaient déplacés spécialement pour l’occasion.

Dans son allocution, le premier ministre Philippe Couillard en a profité pour qualifier son candidat « d’homme politique d’expérience », du haut de ses 29 ans, rappelant du même coup son élection comme conseiller municipal à Saint-Pascal, à l’âge de 20 ans, et tout son bagage politique accumulé ces dernières années en travaillant auprès de différents élus libéraux à l’Assemblée nationale. « On sent que la jeunesse se rallie au Parti libéral du Québec. Simon en est le parfait exemple. Avant, on lui aurait demandé d’attendre avant de se présenter, parce qu’il est trop jeune, mais plus aujourd’hui », a-t-il déclaré.

6000 km parcourus

De son côté, Simon Laboissonnière a insisté sur le fait qu’il avait parcouru environ 6000 km d’un bout à l’autre de Côte-du-Sud depuis deux mois. Il s’est notamment dit inspiré par le député sortant Norbert Morin, président de sa campagne, qu’il qualifie de mentor et à qui il prête des qualités d’homme terrain qu’il compte s’approprier. « Et les gens ce qu’ils veulent, c’est quelqu’un de terrain », a-t-il ajouté.

Il a rappelé la longue tradition du Parti libéral dans Côte-du-Sud et anciennement dans Kamouraska-Témiscouata, avant la refonte de la carte électorale en 2012. Précisons que l’ex-député de Montmagny-L’Islet de 1985 à 2003, Réal Gauvin, était d’ailleurs présent à ce rassemblement pour en faire foi. « Le Parti libéral a toujours été le parti qui représente le mieux les régions et on va travailler pour que le comté soit encore représenté par les Libéraux le 1er octobre prochain », de scander Simon Laboissonnière.

Il a conclu son allocution en mentionnant que la pénurie de main-d’œuvre, qu’il dit être niée par la CAQ, serait un des enjeux sur lequel il entend miser durant sa campagne.