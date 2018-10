Lancement de la campagne « De travailleuses à chômeuses, même injustice, même combat »

Crédit photo : William Iven (Unplash.com)

Le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) dont Action chômage Kamouraska est membre, lance sa campagne De travailleuses à chômeuses, même injustice, même combat! qui vise à défendre l’accessibilité à l’assurance-chômage dans une perspective féministe.

« L’assurance emploi, telle qu’elle existe actuellement, est sexiste parce qu’elle échoue à prendre en considération des réalités qui diffèrent selon les sexes » explique Véronique Martineau. « Les travailleuses occupent davantage d’emplois à temps-partiel et sous-rémunérés et pour ces raisons, elles sont plus souvent inadmissibles aux prestations, en reçoivent moins longtemps ou encore, leur indemnité est moindre que celle des travailleurs ». Quant aux femmes perdant leur travail durant leur congé de maternité et de parentalité ou peu de temps après la fin de celui-ci, elles ne peuvent se prévaloir des prestations d’assurance-emploi pour lesquelles elles ont pourtant cotisé.

Devant ces constats, Action chômage Kamouraska entreprend la campagne De travailleuses à chômeuses, même injustice, même combat ! Nous voulons outiller la population à comprendre les rouages de cette loi complexe afin de mieux défendre leurs droits.

Pour Alain Lagacé, « Le premier ministre Justin Trudeau s’est fait élire avec la promesse d’améliorer l’accessibilité au chômage et, depuis son élection, il multiplie les sorties publiques en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes. Cette campagne sera l’occasion de rappeler aux libéraux les idées qu’ils et elles ont défendues avant de prendre le pouvoir et d’exiger des modifications substantielles au régime d’assurance-chômage avant les prochaines élections fédérales ».

Le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) rassemble 15 groupes de défense des droits et constitue le plus important regroupement de chômeurs et chômeuses au Québec. La campagne « De travailleuses à chômeuses, même injustice, même combat! » se poursuivra jusqu’au printemps 2019.