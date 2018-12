Lancement du concours « Escapades Zec »

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Zecs Québec, la Fédération québécoise des gestionnaires de zecs (FQGZ) situées à Québec, lance un appel de candidatures pour sa campagne promotionnelle 2019, « Escapades Zec ».

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie pour attirer la relève, le Réseau Zec permettra à des équipes d’influenceurs, jeunes et moins jeunes, de venir découvrir et faire découvrir à tous et à toutes ses merveilleux territoires. Un appel de candidatures débute aujourd’hui, 11 décembre 2018 à midi, et invite tous les amants de la nature qui ont des aptitudes en réalisation de contenu promotionnel et en médias sociaux, à appliquer.

L’équipement de plein air, de chasse et de pêche, un véhicule et frais de déplacement, ainsi que l’ensemble des forfaits journaliers du Réseau Zec, pour les activités et l’hébergement, seront offerts aux participants. Les équipes devront parcourir plusieurs zecs et partager au grand public les secrets bien gardés de nos différents territoires.

La campagne promotionnelle « Escapades Zec » s’échelonnera d’avril à décembre 2019 dans l’ensemble du Réseau Zec. Les candidat(e) s ont jusqu’au 27 janvier 2019 pour postuler sur la page Facebook du Réseau Zec ou encore sur www.reseauzec.com/concours.

Nous invitons tous les amants de la nature, experts ou débutants, à participer. N’hésitez pas à utiliser notre hashtag lors de vos prochaines visites dans l’une des 63 zecs du Réseau Zec, #mesescapadeszec.