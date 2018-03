Crédit photo : Courtoisie

Le Centre Socioculturel Gérard-Ouellet convie le public à l’exposition « De l’arbre au fleuve » présentée dans le Grand foyer du 30 mars au 22 mai 2018.

Artiste autodidacte, Jimmy Lamontagne travaille et modèle des morceaux de bois de grève, ces derniers doivent l’inspirer de par leurs formes, leurs essences, leurs marques, leurs couleurs et surtout leurs propres âmes. Chaque sculpture est une découverte et une pièce totalement unique. C’est un événement de sculpture en Gaspésie qui lui a donné la piqûre pour cet art qu’il pratique depuis maintenant 10 ans.

Vous êtes conviés au vernissage le 30 mars à 17 h.