Laissez-vous tenter par les effluves du Saint-Laurent cet été

Crédit photo : Courtoisie

Vous est-il arrivé un jour de rêver faire de la voile, mais que l’occasion ne s’est pas présentée? Le Club de voile Les Istorlets ouvre ses portes aux nouveaux membres en 2018.

Cette formule de Club de voile bien établie depuis les 7 dernières années en a ravi plus d’un au fil des ans. Outre les prix concurrentiels, cette formule de Club demeure la plus avantageuse du point de vue de la rencontre entre le groupe des novices et celui des équipiers aguerris. En effet, en plus de profiter de 15 journées-sorties en groupe sur le fleuve dont dix sorties pendant la semaine et cinq sorties les fins de semaine, vous aurez la chance d’apprendre les rudiments de la voile avec un chef de bord d’expérience qui sera responsable d’au maximum d’un équipage de quatre à cinq personnes.

En tant que membres, vous êtes également invités à participer aux courses de voiliers des Régates des Piliers qui ont lieues depuis plus d’une décennie au large du quai de Saint-Jean-Port-Joli de juillet à septembre. Le Club de voile Les Istorlets est un organisme sans but lucratif qui s’est donné comme mission de permettre à ses membres la pratique de la navigation sur le fleuve et de rendre cette activité accessible au plus grand nombre de personnes possible. Le Club est composé de 24 personnes et possède un voilier (J-24) à la marina de Saint-Jean-Port-Joli.

Contactez Claudel Bélanger au 418 241-9616 pour plus d’informations.