Crédit photo : Courtoisie

Laissez place à la musique avec l’auteur-compositeur-interprète Daniel Bélanger, avec l’humoriste-guitariste à la jambe agile Julien Tremblay et le jeune virtuose du violon Alexandre Da Costa. Le premier vous offre ses plus grands succès d’hier et d’aujourd’hui, le second se déhanche au volant de sa guitare tout en livrant de savoureuses blagues, tandis que le dernier reprend de grands airs d’opéra connus avec une grande sensibilité.

Accompagné de musiciens chevronnés, l’auteur-compositeur-interprète Daniel Bélanger y promet les tout nouveaux titres de Paloma et ses grands succès cumulés au fil de sa foisonnante discographie. Daniel Bélanger livre un spectacle qui transcende les époques et ses nombreux albums en une rétrospective musicale de deux heures où il s’éclate en donnant de nouvelles couleurs à ses textes. Ne manquez pas l’envol grandiose du spectacle Paloma le vendredi 23 février 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Julien Tremblay ne laisse personne indifférent. Il a d’ailleurs récolté l’Olivier pour la meilleure mise en scène au dernier Gala des Olivier. Venez rire un bon coup le samedi 24 février 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Le violoniste québécois de réputation internationale Alexandre Da Costa revient chez lui avec un tout nouveau spectacle intitulé Stradivarius à l’opéra. Accompagné d’un ensemble à cordes de neuf musiciens, le virtuose interprète une sélection de grands airs d’opéra. De Carmen de Bizet à Roméo et Juliette de Prokofiev en passant par Turandot de Puccini, les arrangements de ces grands classiques de l’opéra sont brillamment mis en valeur par la fougue et la sensibilité d’Alexandre Da Costa et son violon Stradivarius « Di Barbaro » de 1727, dans une mise en scène sublimée par le numérique. Venez vibrer le dimanche 25 février 20 h à la salle Edwin-Bélanger.