L’aide médicale à mourir sera offerte à la Maison Desjardins

Crédit photo : Courtoisie

Le conseil d’administration de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a adopté à l’unanimité, le 19 mars 2018, la révision de son offre de service afin de permettre l’administration de l’aide médicale à mourir à la Maison.

Conformément à la position qui avait été adoptée à l’hiver 2016, il n’était pas possible de recevoir l’aide médicale à mourir à la Maison Desjardins. Il y a quelques mois, le conseil d’administration a choisi de lancer une vaste consultation auprès du personnel, des médecins et des bénévoles de la Maison concernant la position de la Maison Desjardins par rapport à l’administration de l’aide médicale à mourir. Les résultats révèlent que 88 % des personnes consultées sont à l’aise de poursuivre leur travail et leur bénévolat à la Maison Desjardins si l’aide médicale à mourir y était permise.

Comme le précise la directrice générale de la Maison, Mme Diane Langlois : « Cette consultation était obligatoire avant de prendre une telle décision, car nous avons à cœur de respecter les personnes admises à la Maison dans leur dignité et leurs croyances, tout comme nous respectons profondément le travail et le soutien du personnel, des médecins et des bénévoles. La consultation nous a permis de constater l’appui de la très grande majorité des gens qui œuvrent à la Maison ».

Précisons que les mêmes critères d’admission à la Maison continuent de s’appliquer. La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB demeure vouée à soigner des personnes en phase palliative de leur maladie, que ce soit pour offrir du répit aux proches, améliorer le confort chez la personne malade ou pour les accueillir en fin de vie. Elle constitue un lieu d’hébergement pour soigner et accompagner les personnes malades et leurs proches résidants au KRTB.