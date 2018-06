L’Aide aux Travailleurs Accidentés (ATA) a supporté plus de 700 travailleurs et travailleuses

Crédit photo : Courtoisie

Près de 40 personnes ont assisté à l’assemblée générale de l’ATA ce mercredi 30 mai. L’ATA demeure une association unique dans tout l’Est-du-Québec.

L’organisation est désormais implantée dans la région de la Beauce et même de l’Estrie et le territoire ne cesse de s’accroître. L’organisme offre des services à des hommes et femmes accidentés ainsi qu’à des travailleurs et travailleuses congédiés ou harcelés au travail.

Rappelons que 60 % des salariés du Québec ne sont pas syndiqués ce qui justifie amplement l’existence d’une association travaillant à la défense des droits des travailleurs et travailleuses.

Durant la dernière année, 708 dossiers ont été traités dont près de 76 % concernaient des accidents du travail. De plus en plus d’accidentés de la route communiquent avec nous. La situation des accidentés demeure difficile, selon les statistiques de l’ATA, près de 73 % des travailleurs et travailleuses sont sans emploi au moment où ils adressent une demande d’aide. Près de 20 % des accidentés demeurent sans revenu pour une période plus ou moins longue parce que non éligibles à quelques indemnités que ce soit.

À partir du siège social situé à Saint-Jean-Port-Joli, l’ATA répond aux demandes des accidentés sur place ou par consultation téléphonique. Environ 590 personnes sont venues nous rencontrer au local de l’ATA. Grâce à une subvention de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, il est maintenant possible de rejoindre une intervenante en utilisant une ligne sans frais réservée aux usagers.