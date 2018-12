L’agenda des parents disponible dès maintenant.

Crédit photo : Courtoisie

COSMOSS Kamouraska a profité du fait qu’une cinquantaine de parents s’étaient donné rendez-vous pour écouter la conférence intitulée « Être parent – la boîte à outils » de la psychologue d’Ariane Hébert, pour procéder à la présentation d’un tout nouvel outil d’information qui s’adresse à eux. Connu auparavant sous le nom de l’Agenda des tout-petits, c’est désormais sous le nom de l’Agenda des parents que sera publié quatre fois par année ce bulletin.

Faisant suite à un besoin exprimé par les partenaires COSMOSS de la Table moins 9 mois 5 ans en action, l’Agenda des parents est disponible en s’abonnant à l’infolettre. Publiée quatre fois par année, elle comporte des articles sur des sujets divers touchant la parentalité et l’offre des activités aux familles du Kamouraska. Cette publication vise également à soutenir les parents et leurs compétences parentales en transmettant l’information sur des sujets qui les touchent directement.

En ce qui concerne son contenu, c’est l’ensemble des partenaires COSMOSS qui sera mis à contribution en fournissant les sujets des articles publiés. Dans un souci de faire connaître les services offerts aux familles par les partenaires et les organismes, la petite enfance et l’adolescence seront également abordées dans cet agenda. Ce sont donc les parents d’enfants de 0 à 16 ans qui sont concernés par ces informations.

« La conjoncture était favorable pour mettre en place cette plateforme. En joignant l’infolettre au site du Quoi faire au Kamouraska, en plus d’y ajouter un bouton d’inscription à la page d’accueil de ce dernier, cela nous permet d’insérer des articles intéressants. De cette façon, nous allons concentrer les informations pertinentes locales pour les parents, étant consciente qu’ils reçoivent déjà beaucoup d’informations », de mentionner Mme Sophie Archambault, agente de concertation chez COSMOSS Kamouraska.

« Pour les partenaires comme nous, c’est un outil important qui voit le jour et nous permettra de faire un pas de plus pour rapprocher les parents des organismes du milieu », de déclarer Mme Julie Théberge, directrice générale de la Maison de la famille du Kamouraska.

COSMOSS invite les parents à s’inscrire en grand nombre en se rendant directement sur le site du Quoi faire au Kamouraska. Les infolettres seront également relayées via la page Facebook de COSMOSS Kamouraska. On compte déjà une cinquantaine d’abonnés. Pour les curieux, il est possible de consulter la première édition en cliquant ici.