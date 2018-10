Le labyrinthe chez Robin

Crédit photo : Courtoisie

Robin Beaulieu, président des fêtes du 125e de Saint-Germain, a spécialement conçu un labyrinthe dans son champ de maïs à l’occasion des fêtes du 125e.

Dans son champ, on y entre, on s’y perd… pour mieux se retrouver. Rendez-vous au 414, route de Saint-Germain de 11h à 17h, les 13, 14, 20 et 21 octobre.

Le dimanche 21 octobre, si la température le permet, il y aura peut-être une surprise.