Des labos aménagés par Rousseau Métal au Cégep

Crédit photo : Courtoisie

L’entreprise Rousseau Métal de Saint-Jean-Port-Joli investit 55 500 $ dans les laboratoires du Cégep de La Pocatière et au Centre d’études collégiales de Montmagny. Il s’agit d’une première pour l’entreprise.

La Fondation du Cégep souhaitait rajeunir ses laboratoires et les adapter à la réalité d’aujourd’hui. L’objectif était de moderniser et maximiser l’espace de ses locaux de Technologie en génie physique et de biologie de La Pocatière et celui destiné au programme de Sciences de la nature à Montmagny.

« On atteint ici deux objectifs, d’abord celui d’investir dans la qualité de vie en région. On souhaite que les gens viennent s’établir en région et y restent. Il y a aussi un enjeu de recrutement », a dit Julie St-Pierre, agente aux communications chez Rousseau Métal.

L’entreprise a une vingtaine de postes disponibles actuellement.

La présence d’équipements de Rousseau lui permet aussi de se faire voir des étudiants. On y engage d’ailleurs des finissants en Technologie du génie physique, entre autres.

Après plusieurs mois de travail, les locaux sont maintenant prêts à être utilisés. En plus d’améliorer l’expérience des étudiants, les nouveaux laboratoires contribueront à assurer la pérennité des programmes d’études dans la région.