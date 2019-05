La Seigneurie des Aulnaies dresse son bilan de la dernière année

Crédit photo : Courtoisie

La Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies a présenté un bilan positif lors de son assemblée générale annuelle, le mercredi 1ermai dernier, devant plus d’une trentaine de personne. 2018 aura été une année de transition, d’ancrage dans la communauté et de préparation du 50e anniversaire de fondation de la Corporation.

Selon le président de la Corporation Éric Dufresne, « malgré le fait que c’était une année de transition à la direction générale avec la nomination de M. André Anglehart, la corporation a su maintenir une progression générale. La plupart de nos statistiques se sont maintenues et même améliorées. »

La Corporation a déployé beaucoup d’efforts en 2018 pour renforcer ses liens avec ses différents partenaires locaux et régionaux. La création du comité du 50e, composé de représentants de la municipalité, des Amis de la Seigneurie (regroupement de bénévoles dévoué à la mission de l’organisme) et de la Seigneurie en est un bel exemple. De plus, La Seigneurie des Aulnaies et la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies ont mandaté conjointement un consultant afin d’évaluer l’état de la situation et la capacité de production au moulin à farine.

Hausse de la Fréquentation et des revenus

11 608 personnes ont visité le domaine de la Seigneurie des Aulnaies pendant la dernière année, soit une augmentation de 8% par rapport à l’année précédente. Cette hausse est en partie due au succès remporté lors de la Fête du Pain (+25%) et à une augmentation de la clientèle de groupe (+ 28%). Par ailleurs, la croissance soutenue à la boulangerie « Du pain… c’est tout! » a fait bondir le total de l’achalandage sur le site à plus de 38 000 visiteurs, soit une hausse de 18% par rapport à 2017.

Sur le plan financier, c’est le retour à l’équilibre budgétaire en 2018 avec un surplus de 5 296$ contrairement à un déficit de 14 000$ en 2017. Les revenus ont augmenté de presque 10% pour atteindre 692 873 $ en raison notamment de la hausse des subventions gouvernementales au chapitre de l’emploi et de la mesure de gratuité offerte le premier dimanche de chaque mois par le ministère de la Culture et des Communications. Les revenus d’opérations ont augmenté dans leur ensemble de presque 16%.

Toutefois, selon le président Éric Dufresne, malgré les bons résultats, la situation financière de la corporation reste fragile. « Nous devrons trouver les moyens afin de dégager des surplus suffisamment intéressants pour nous permettre d’investir dans l’amélioration de notre offre et dans les conditions de travail de nos employés en ayant toujours à l’esprit notre mission », a-t-il indiqué.