Crédit photo : Daniel Watson (Unsplash.com)

Le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet annonce son nouveau projet pour l’été 2019, « La Relève s’en Mêle. » Ce projet de placement étudiant et d’initiation à l’entrepreneuriat jeunesse vise à développer des aptitudes au travail chez les jeunes âgés entre 12 et 17 ans de toute la MRC.

Le volet de placement étudiant permet, par l’intermédiaire de la conseillère en entrepreneuriat jeunesse, de mettre en contact tous les participants avec les employeurs (entreprise ou particulier) ayant besoin de réaliser de menus travaux. Chacun des participants a ensuite la responsabilité de gérer sa propre entreprise, puisqu’il est considéré comme un travailleur autonome. La conseillère en entrepreneuriat jeunesse reste disponible pour de l’accompagnement et du soutien aux jeunes et aux clients tout au long du projet.

Les jeunes entrepreneurs seront en mesure de faire, par exemple, du gardiennage, de la tonte de pelouse, du ménage, du déchiquetage de papier, de l’aide aux travaux de ferme et bien plus.

Le volet d’initiation à l’entrepreneuriat permet aux adolescents de se préparer, se former et s’initier à la gestion de leur petite entreprise étudiante. Deux jours de formation obligatoire sont offerts en début de projet. Des ateliers tels que marketing, santé et sécurité au travail, finances et facturation, techniques de négociation et d’approche client seront au programme pour bien préparer nos travailleurs autonomes étudiants. En participant à ce projet, les jeunes développeront leur goût d’entreprendre, leur sens des responsabilités, leur estime d’eux-mêmes et beaucoup d’autonomie.

Pour faire appel aux jeunes entrepreneurs de « La Relève s’en Mêle » ou pour participer au projet, contactez Christine Talbot au Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet au 418 247-7335 ou au 418 359-3730.

En terminant, mentionnons que cette initiative remplacera « Ados au Boulot » et les CJS.