La Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud fête son 25e anniversaire

Crédit photo : Andréanne Gauthier

Fondée en 1994 par M. Jean Foster, la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud célèbre en 2019 son 25e anniversaire.

Afin de souligner ces années de succès la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud a choisi Sophie Pelletier, auteure-compositrice-interprète, en tant que marraine d’honneur 2019 de la Fondation. Détenant un diplôme en Technique d’éducation spécialisée, Sophie Pelletier a accepté de contribuer à cette cause si importante à ses yeux.

« La jeunesse est un moment déterminant dans nos vies. Les gens qu’on rencontre, les expériences vécues et celles dont nous sommes témoins viennent façonner notre personne et auront un impact considérable sur l’adulte que nous deviendrons. La Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud a pour mission d’aider les jeunes de ma région et c’est une initiative tout à fait admirable. C’est pourquoi je suis très fière d’être la Marraine d’honneur 2019. J’aurai la chance et le bonheur d’être présente lors de la 24eédition du souper-bénéfice qui aura lieu le 25 septembre prochain, à La Pocatière. Je vous invite donc à vous joindre à nous et partager ensemble un agréable moment en plus d’encourager une bonne cause», a dit Sophie Pelletier.

Aussi, suite à une promotion professionnelle qui le mène hors de la région, M. Samuel Lajoie a quitté, depuis quelques mois, son rôle à la présidence de la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud. C’est Madame Caroline Gimbert, vice-présidente, qui a accepté de prendre la relève à la présidence.