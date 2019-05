La fibre optique sera déployée dans tout L’Islet

Crédit photo : Maxime Paradis

TELUS a fait l’annonce à Montmagny mardi qu’elle déploiera l’ensemble de son réseau PureFibre sur tout le territoire de la MRC de L’Islet qui est actuellement non desservi par la fibre optique. À terme, c’est 99 % de tous les foyers et de toutes les entreprises de la région L’Islet qui auront accès à l’internet haute vitesse.

Au total, l’investissement représente 15 millions $ pour l’entreprise, dont 2 M$ provient des paliers de gouvernements fédéral et provincial. Les municipalités qui seront bientôt desservies sont celles de Saint-Adalbert, Saint-Aubert, Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-Damase-de-L’Islet, Sainte-Félicité, Sainte-Perpétue, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile et Tourville. Ces 10 municipalités s’ajouteront à celles de L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Roch-des-Aulnaies qui bénéficient déjà du service depuis 2017. Précisons que cet investissement concerne également la Municipalité de Sainte-Apolline-de-Patton dans la MRC voisine de Montmagny.

Selon Marie-Christine D’Amours, vice-présidente de TELUS, Solutions consommateurs et petites entreprises et Expérience client au Québec, ce sont environ 19 000 familles qui auront accès à la technologie fibre optique dans les communautés concernées, au terme de ce déploiement. « On parle quand même de la technologie filaire la plus évoluée au monde qu’on amène aujourd’hui dans des régions éloignées. Dans certaines zones urbaines du Canada, il y a des communautés qui n’y ont toujours pas accès », indique-t-elle.

Service attendu

Pour le préfet de la MRC de L’Islet et maire de Saint-Adalbert, René Laverdière, cette annonce de TELUS était attendue depuis fort longtemps. « Les maires de la MRC y rêvent depuis longtemps à la fibre optique. C’est un service qui va aider à rendre nos régions plus attractives pour les jeunes », ajoute-t-il.

Avec la perte de services de proximité dans les petites communautés rurales ces dernières années, M. Laverdière estime que l’internet haute vitesse était devenu plus que jamais nécessaire pour assurer la vitalité des municipalités dévitalisées. « Quand les Caisses Desjardins ont fermé des points de services ces dernières années, on nous disait d’utiliser internet pour faire nos transactions bancaires, alors que certaines municipalités ne l’avaient pas réellement ou que la rapidité et la fiabilité n’étaient pas toujours au rendez-vous », déplore-t-il.

De son côté, le président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Alain Grenier, ne pouvait que se réjouir de cette annonce. Selon lui, de plus en plus de parents communiquent aujourd’hui avec les enseignants de leurs enfants par courriel, sans parler d’exercices scolaires qui doivent parfois être réalisés en ligne. « Ça va faire une grosse différence », poursuit-il.

Horizon 2019-2020

Comme le précise Marie-Christine D’Amours, le déploiement du service fibre optique doit être entièrement réalisé en 2019 pour les 10 municipalités de L’Islet.

Pour s’assurer d’offrir une couverture maximale du territoire, Mme D’Amours mentionnait qu’un travail de concert avec les élus de L’Islet et de Montmagny serait réalisé afin qu’aucun secteur ne soit oublié. « Partout où il y a des poteaux et de l’électricité qui passe, on va s’assurer que la fibre s’y rendent », de conclure René Laverdière.