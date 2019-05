La Fête des chants de marins prend le large

Crédit photo : Maxime Paradis

De retour pour une 21e année sous le thème « Mer et monde » du 15 au 18 août prochains, la Fête des chants de marins de Saint-Port-Joli promet quelques nouveautés à sa programmation, dont une excursion sur le fleuve à bord du navire Lachance III.

Organisée par les Amis du Port, cette croisière promet de faire voyager les festivaliers sur le Saint-Laurent à la découverte de ses îles, du quai de Saint-Jean-Port-Joli jusqu’à Berthier-sur-Mer, en passant par le phare du Pilier-de-Pierre. L’activité d’une durée de 3 h doit avoir lieu le jeudi 15 août dès 18 h

Parmi les autres nouveautés, mentionnons un éventail d’activités familiales pour les 5 à 12 ans au « Quartier des Moussaillons », comme une ballade à bord du train « Matelot express », le jeu de bulle de soccer « Pirate Maboule » et diverses animations par « Fabula contes et espaces créatifs. »

Spectacles

Au chapitre des spectacles, la Fête des chants de marins présentera cette année Lakes of Canada, Les Grands Hurleurs, Les Gars du Nord et Bears of Legend. D’ailleurs, dans le cas du spectacle des « Bears », prévu au Parc des Trois-Bérets le vendredi 16 août dès 19 h 30, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet réserve un accès privilégié à quelques membres de la coopérative. « Les 20 premières personnes qui présenteront leur carte de guichet Desjardins auront droit à un Accès VIP », de confirmer Pierre Roy, président de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet.

D’autres incontournables comme la Tablée maritime, le Marché portuaire et d’innombrables ateliers et conférences viennent compléter la programmation de cette 21e édition. Pour connaître tous les détails de la programmation ou faire l’achat des passeports et des billets pour les activités le nécessitant, rendez-vous au www.chantsmarins.com.