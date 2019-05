La Coop des Champs au Camp musical Saint-Alexandre

Crédit photo : Courtoisie

Des légumes frais, locaux et écoresponsables pour les jeunes virtuoses du Camp musical Saint-Alexandre ; voilà un bel exemple de collaboration dont la Coop des Champs rêvait.

Avec ses producteurs maraîchers membres, la Coop des Champs entame la 4esaison de son service de distribution destiné à approvisionner en légumes frais les restaurants, les hôtels, les commerces de détail et les institutions des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Plus de 15 établissements bénéficieront du service cette année, permettant aux chefs de se démarquer avec des produits locaux, sains, goûteux et originaux.

La nouveauté cette année sera de desservir le milieu « institutionnel. » « Le Camp musical Saint-Alexandre est l’organisme à but non lucratif (OBNL) que la Coop souhaitait attirer pour compléter sa mise en marché de proximité », d’expliquer Jean-Philippe Grenier, coordonnateur de la coopérative. En plus de l’écoresponsabilité, la saine alimentation et la souveraineté alimentaire font partie des valeurs que la Coop des Champs préconise. Les petits maraîchers d’ici nourrissent les jeunes de la région. Une belle démarche très stimulante pour tous les membres producteurs.

Danielle Dumont, coordonnatrice du service des locations au Camp musical, se réjouit de cette belle association. « Nous sommes fiers de pouvoir offrir des produits de qualité, à proximité de notre organisation. Les familles et nos jeunes profiteront de cette nouveauté stimulante pour toute notre équipe. Cet ajout à notre offre de service s’intègre à merveille avec notre volonté d’adhérer au concept “Tremplin santé du monde des camps” », exprime-t-elle.

La Coop des Champs aimerait maintenant s’attaquer au marché des hôpitaux, CHSLD et même les CPE afin d’instaurer un vent de changement à l’échelle régionale. Pour ça, elle estime qu’une réelle volonté des institutions et du gouvernement doit se manifester.