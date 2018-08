Karine Malenfant dirigera l’organisation des Jeux du Québec

Crédit photo : Courtoisie

Le Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2021 (COFJQ-2021) a trouvé sa capitaine. Karine Malenfant mènera son équipe jusqu’à la grande compétition sportive, qui marquera le 50e anniversaire de la toute première finale tenue en 1971 dans la même ville.

Originaire de la région, Karine Malenfant a piloté de nombreuses organisations et plus d’un dossier aux enjeux complexes au cours de sa carrière. Bachelière en administration des affaires, elle a notamment su démontrer ses qualités de gestionnaire en tant que directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup au cours des quatre dernières années. Cette habile communicatrice affiche en outre une bonne connaissance de la joute touristique et une volonté ferme de mener tous ses projets jusqu’à la ligne d’arrivée.

« Je ne pouvais pas laisser passer l’opportunité que représente la tenue de cette finale à Rivière-du-Loup. Je suis prête à relever ce grand défi professionnel, mais surtout à mettre la main à la pâte pour organiser cet événement d’envergure qui prouvera, une fois de plus, que notre région est portée par une énergie hors du commun », exprime la nouvelle directrice générale.

Dès son entrée en fonction, le 1er octobre prochain, Karine Malenfant aura à dresser le calendrier des activités qui occuperont le COFJQ-2021 pendant les deux prochaines années et demie. Au cours de son mandat, elle aura notamment à gérer le budget de l’événement, à établir des ententes avec les partenaires du milieu et à procéder à l’embauche des employés qui formeront le noyau de l’organisation. Quelque 3 000 bénévoles se grefferont à eux pour accueillir 3 300 jeunes athlètes de partout au Québec, entre le 26 février et le 6 mars 2021.