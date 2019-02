Le Kamouraska séduit à Montréal

Crédit photo : Courtoisie

La semaine des régions battait son plein du 4 au 8 février dernier. En plus des actions orchestrées par Place aux jeunes en région (PAJR) à Montréal et à Québec, le Kamouraska était quant à lui présent au Salon de l’emploi et de la vie en région PAJ, le mercredi 6 février.

Pour cet événement, plusieurs employeurs du Kamouraska ont fait parvenir leurs offres d’emplois à l’équipe de partenaires composée de la MRC de Kamouraska, des représentants de Place aux jeunes Kamouraska de l’organisme Projektion 16-35, la Ville de Saint-Pascal, Développement économique La Pocatière et le bureau de Services Québec de La Pocatière. « L’équipe y a rencontré des personnes très intéressées par le Kamouraska et ses offres d’emplois. L’alliance que nous créons avec nos employeurs est porteuse puisque lorsqu’on jumèle le milieu de vie aux offres, tout le monde y gagne », de mentionner Annie Lavoie, conseillère en communications et marketing chez Promotion Kamouraska.

Déjà emballées par la région et la qualité de ses emplois, bon nombre de personnes rencontrées ont laissé leurs coordonnées pour le prochain séjour exploratoire de Place aux Jeunes Kamouraska. « Des représentants de notre territoire allant à la rencontre des gens dans ce genre d’événement est très pertinent et la réponse des participants est très favorable. Ils cherchent exactement ce qu’on offre ici, qualité de vie et employeurs de choix » de dire le préfet Yvon Soucy.

De telles sorties sont également prévues tout au long de l’année notamment à Rimouski, à Québec et à Montréal.

La semaine des régions battait son plein du 4 au 8 février dernier. En plus des actions orchestrées par Place aux jeunes en région (PAJR) à Montréal et à Québec, le Kamouraska était quant à lui présent au Salon de l’emploi et de la vie en région PAJ, le mercredi 6 février.