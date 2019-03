Le Kamouraska se démarque aux Lauriers de la gastronomie québécoise

Crédit photo : Photos tirées de Facebook.

Le terroir kamouraskois tire son épingle du jeu dans le cadre du prochain gala des Lauriers de la Gastronomie québécoise. Pas moins de quatre entreprises de son territoire se retrouvent en nomination dans autant de catégories en vue de la deuxième édition de remise de prix prévue le 29 avril.

Copropriétaire de Côté Est à Kamouraska avec son conjoint Kim Côté, Perle Morency n’en revient tout simplement pas. En nomination dans la catégorie « Restaurant de l’année » aux côtés de tables de la région de Québec et de Montréal, elle avoue qu’elle ne s’attendait pas à pareil honneur pour son entreprise. « C’est surtout une belle visibilité pour tout le Kamouraska », ajoute-t-elle.

« L’agroalimentaire a toujours fait partie du paysage de notre région, mais depuis quelques années, on sent vraiment une reconnexion avec notre passé agricole et notre terroir au Kamouraska. L’impact se mesure directement dans nos assiettes. » – Perle Morency

En effet, outre Côté Est, trois autres entreprises et artisans se démarquent : Jochen Niemand de la Boulangerie Niemand, Patrice Fortier de la Société des plantes à Kamouraska et Nathalie Joannette de Fou du cochon à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. « L’agroalimentaire a toujours fait partie du paysage de notre région, mais depuis quelques années, on sent vraiment une reconnexion avec notre passé agricole et notre terroir au Kamouraska. L’impact se mesure directement dans nos assiettes », de déclarer Perle Morency.

Qu’est-ce que les Lauriers?

Récompensant les meilleurs artisans de l’industrie culinaire au Québec, les Lauriers de la Gastronomie québécoise sont composés d’une brigade de membres issus de tous les secteurs de la gastronomie, des acteurs du milieu de la production, de la transformation, de la distribution alimentaire, de la restauration et d’autres secteurs connexes à ceux-ci. Cette dernière est responsable de la mise en candidature, de la nomination et, partiellement, de la sélection des lauréats des Lauriers. Tous les professionnels de l’industrie de la gastronomie québécoise évoluant dans les secteurs énumérés précédemment peuvent donc joindre la brigade et voter en vue du 2egala prévu le 29 avril à l’Arsenal de Montréal. L’événement sera animé par l’animateur et comédien de Saint-Germain-de-Kamouraska, Christian Bégin.