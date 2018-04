Kamouraska-L’Islet : L’hiver n’a pas coûté plus cher en déneigement

Même si l’hiver a été particulièrement enneigé et qu’il s’est étiré bien au-delà des premières semaines du printemps, les municipalités de La Pocatière, Saint-Pamphile et Saint-Pascal n’ont pas enregistré de hausse dans leur budget de déneigement pour l’hiver 2017-2018.

À Saint-Pascal et Saint-Pamphile, le déneigement des rues de ces deux municipalités est confié en sous-traitance. Il s’agit de contrats de trois ans à coût fixe. « Peu importe, la quantité de neige qu’il tombe, on paye le montant qui a été déterminé lors de la signature du contrat », d’indiquer M. Richard Pelletier, directeur général de Saint-Pamphile. « Dans notre cas, on doit justement retourner en appel d’offres le mois prochain, car notre contrat de trois ans arrive à échéance. Si l’entrepreneur a « mangé ses bas », cet hiver, ça peut se refléter dans le prix qu’il nous fera, mais nous, on va au plus bas soumissionnaire », ajoutait-il.

À La Pocatière, la Ville est responsable du déneigement de son territoire. La conseillère aux communications et au développement touristique, Mme Louise Lacoursière, mentionnait que l’hiver était divisé sur deux années financières distinctes, décembre étant dans l’année budgétaire 2017. « Jusqu’à maintenant, nous avons que 45 % du budget en déneigement de dépensé en 2018 », confirmait-elle. Il n’y a donc pas d’impact à prévoir sur le compte de taxes des citoyens.