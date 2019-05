Kamouraska-L’Islet : La couverture cellulaire toujours au cœur des préoccupations

Crédit photo : Samuel Zeller (Unsplash.com)

Heureux de l’annonce de TELUS quant au déploiement de son réseau de fibre optique dans l’ensemble des municipalités de L’Islet qui ne sont toujours pas desservies, le préfet de la MRC, René Laverdière, rappelait que la prochaine étape était l’amélioration de la couverture cellulaire sur le territoire. Au Kamouraska, la mobilisation ne lâche pas également avec un nouveau mémoire s’adressant au CRTC et pondu par les municipalités du haut pays.

La problématique est à l’ordre du jour depuis un bon moment, mais jamais elle n’a semblé aussi près de se régler. Comme le souligne Marie-Christine D’Amours, vice-présidente de TELUS, Solutions consommateurs et petites entreprises et Expérience client au Québec, de belles opportunités se pointent à l’horizon afin de permettre aux entreprises de télécommunications d’améliorer le service de couverture cellulaire dans les régions actuellement mal-desservies. « La couverture cellulaire sera admissible aux programmes d’aides financières gouvernementales qui seront lancés dans les prochaines semaines et nous sommes très ouverts à continuer à améliorer la desserte en travaillant de concert avec le gouvernement », mentionnait-elle.

Pourtant, environ 85 % du territoire de Montmagny et de L’Islet bénéficieraient actuellement d’une couverture cellulaire avec son entreprise, selon elle. « Ce qu’il ne faut jamais oublier, c’est que la mobilité est une technologie capricieuse. Des espaces vallonnés, ou même des arbres au fort feuillage en été peuvent interférer et nuire à une bonne couverture cellulaire », précisait-elle.

Également pompier et maire de Saint-Adalbert, René Laverdière avoue que la communication cellulaire est un véritable défi à plusieurs endroits dans le sud de L’Islet. « Quand les services de sécurité incendie sont en mode intervention, il n’est pas rare qu’il soit impossible de communiquer entre nous par mobile », explique-t-il.

Kamouraska

Du côté du haut pays de Kamouraska, les sept municipalités le composant ont de nouveau uni leur voix à l’intérieur d’un mémoire s’adressant au CRTC, dans le cadre de la consultation sur l’état du marché des services sans fil mobiles. Rappelons qu’en mars dernier, ces mêmes municipalités avaient réalisé un exercice similaire concernant l’accès à internet haute vitesse.

Dans le mémoire actuel, le haut pays aborde l’absence d’une couverture cellulaire adéquate sur son territoire, lettres de citoyens exaspérés de la situation à l’appui. Il est également question des barrières à l’entrée empêchant la couverture cellulaire de se déployer convenablement. Outre la géographie, le mémoire insiste sur les barrières induites par les fournisseurs eux-mêmes, les municipalités, les propriétaires et le CRTC lui-même. Enfin, le mémoire y va également de suggestions afin d’améliorer la situation, en proposant, entre autres, « de subventionner les entreprises qui mettent en place de nouvelles infrastructures là où les entreprises de services locaux titulaires sont absentes ou encore là où elles n’ont pas mise à niveau leurs infrastructures », et « de créer un fond pour subventionner les infrastructures par une taxe sur les télécommunications. »

Les sept municipalités signataires de ce mémoire sont Saint-Alexandre, Saint-Joseph, Sainte-Hélène, Saint-Bruno, Mont-Carmel, Saint-Gabriel-Lalemant et Saint-Onésime-d’Ixworth.