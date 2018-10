Le Kamouraska et ses emplois en vedette à Montréal

Crédit photo : Courtoisie

De retour de la Foire nationale de l’emploi tenue à Montréal les 11 et 12 octobre, les représentants du Kamouraska reviennent confiants d’obtenir des retombées positives pour la région et ses employeurs.

De concert avec la MRC de Kamouraska et le bureau de Services Québec de La Pocatière, des représentants de Place aux jeunes de l’organisme Projektion 16-35, Promotion Kamouraska, Développement économique La Pocatière et la ville de Saint-Pascal ont accueilli une centaine de personnes à leur kiosque pour leur faire découvrir le territoire et ses possibilités d’emplois.

Ils s’entendent tous pour dire que les informations données aux visiteurs ont permis non seulement de positionner la région, mais également de leur offrir une foule d’occasions d’emplois disponibles dans les entreprises du Kamouraska. Des curriculums vitae ont également été rapportés afin de les remettre à certains employeurs.

Un bilan officiel viendra de la part des organisateurs de la Foire nationale de l’emploi, mais ils confirment d’emblée un nombre record d’exposants. « La visibilité dont a bénéficié le Kamouraska lors de cet événement est importante. Je suis convaincu que notre région a su les charmer et je souhaite que plusieurs personnes décident de venir y vivre », de dire le préfet, M. Yvon Soucy.

En ce qui a trait à la clientèle de la Foire, la majorité des personnes rencontrées par l’équipe du Kamouraska étaient des personnes immigrantes parlant très bien le français, qualifiées et intéressées par la région et ses opportunités. Parmi les visiteurs, plusieurs cherchaient également à déménager en région et s’éloigner du stress de la ville. Lors des interventions des représentants du Kamouraska, des questions ont été posées sur le type d’emploi recherché par le conjoint ou par la conjointe afin de faciliter la transition pour un déménagement futur, par exemple. Le portail Internet d’attractivité www.lekamouraska.com, créé dans le cadre de la démarche de marketing territorial du Kamouraska, a été d’une grande utilité lorsqu’il s’agissait de parcourir les offres d’emploi, mais également lorsque le candidat désirait en savoir davantage sur les municipalités, le prix des maisons ou les services offerts dans la région.