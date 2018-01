Kamouraska : appel de projets locaux pour le développement du territoire

Crédit photo : Nicolas Gagnon (LeKamouraska.com)

La MRC de Kamouraska invite les Comités de développement des municipalités, les organismes sans but lucratif et les Coopératives non financières du milieu, à déposer des projets structurants, dans le cadre du programme « Fonds de développement des territoires Volet amélioration des milieux de vie » (FDT).

Une enveloppe de 42 480 $ sera allouée en 2018-2019, pour la levée de projets qui seront en accord avec la politique, en plus de recevoir l’aide technique et l’accompagnement du département de développement territorial de la MRC pour la réalisation des projets.

Ce Fonds permet aussi au milieu de réaliser des projets, notamment dans les domaines de l’aménagement des milieux de vie, de l’économie, de la culture, du social et de l’environnement. « Ce fonds vise le développement dynamique de nos milieux. Ces projets devront toucher au moins un champ d’intervention et les priorités de la Politique dont par exemple la démographie, le vieillissement de la population et la culture », de mentionner M. Yvon Soucy, préfet. Contrairement aux autres appels de projets, cette année la MRC de Kamouraska met l’emphase sur le développement de projets locaux.

L’aide financière prend la forme d’une contribution non remboursable et peut atteindre jusqu’à 8 000 $ au niveau local. Les projets les plus méritants seront retenus. Le 9 mars 2018 est la date limite pour le dépôt des projets locaux des Comités de développement, des OBNL et des Coopératives non financières.

Tous les documents nécessaires au dépôt de projets sont disponibles au www.mrckamouraska.com, sous l’onglet Documentation; Fonds de développement des territoires (FDT).

Pour obtenir de l’information sur les critères d’admissibilité ou pour recevoir un formulaire de dépôt, communiquer avec madame Thérèse Brodeur, conseillère en développement rural à la MRC de Kamouraska, au 418 492-1660, poste 237 ou à tbrodeur@mrckamouraska.com.