Kamouraska a de nouveau un guichet automatique

À l’image de Saint-Roch-des-Aulnaies, dans L’Islet, la Municipalité de Kamouraska est maintenant dotée d’un guichet automatique municipal (GAM). Selon Radio-Canada, l’appareil est en fonction depuis le 20 juillet dernier.

Ce guichet automatique fait partie des cinq à avoir été déployés au Québec dans le cadre du projet-pilote annoncé le printemps dernier entre la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et le Mouvement Desjardins. Kamouraska, à même titre que quatre autres localités du Québec impactées par la disparition du service de guichet automatique jadis offert par Desjardins, accueille ainsi, de nouveau, un guichet qui offre seulement le service de retrait. Tout comme à Saint-Roch-des-Aulnaies, Kamouraska analysera le volume de transactions au guichet, en collaboration avec la FQM, à la toute fin du projet-pilote.

À Radio-Canada, le conseiller municipal et maire suppléant de Kamouraska, M. Michel Dion, mentionnait que ce guichet était un besoin pour les commerçants de sa Municipalité qui ne disposent pas tous d’un appareil Interac. En pleine saison touristique, touristes et gens de la région auraient été forcés de se rendre à Saint-Pascal, ou même Saint-Philippe-de-Néri pour retirer de l’argent. Il est désormais possible de le faire au Musée régional de Kamouraska, moyennant des frais d’utilisation de 2 $.