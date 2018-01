Juan Mercier-Bélanger à la présidence de la Fondation du Cégep de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Lors de son conseil d’administration du 15 décembre dernier, la Fondation du Cégep de La Pocatière a procédé à l’élection de ses officiers. Monsieur Juan Mercier-Bélanger a été élu à la présidence, il sera secondé par mesdames Véronique Desbiens à la vice-présidence et Isabelle Hudon au secrétariat ainsi que monsieur Marc Couillard à la trésorerie.

Les administrateurs qui complètent le conseil sont messieurs Gaston Caron, Claude Dufour, Steve Gignac et Tony Lefrançois. « C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté la présidence de la Fondation du Cégep de La Pocatière. Grâce à l’excellent travail de monsieur Gaston Côté, qui occupait ce poste depuis quelques années déjà, j’hérite d’une Fondation forte et en santé. J’ai l’intention de poursuivre les actions amorcées, dont la campagne majeure de financement. De plus, étant un ancien diplômé en Techniques de l’informatique du Cégep de La Pocatière, je me sens particulièrement concerné par la mise en place d’un système qui permettrait à tous les anciens du Cégep de La Pocatière de se retrouver. J’ai déjà commencé à explorer différentes pistes et j’ai bien l’intention de m’investir encore plus dans ce dossier dont on parle depuis quelques années déjà à la Fondation », de mentionner monsieur Mercier-Bélanger à la suite de son élection. Monsieur Juan Mercier-Bélanger est avocat. Il pratique en droit civil et corporatif pour le cabinet Moreau Avocats à Rivière-du-Loup. Il siège à la Fondation depuis maintenant quatre années.