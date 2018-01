Joyeuse itinérance de Pilar Macias se transporte au Musée du Bas-Saint-Laurent

Crédit photo : Maxime Paradis

L’artiste-photographe de La Pocatière, Pilar Macias, présentera le résultat de son projet Joyeuse itinérance au Musée du Bas-Saint-Laurent. Cette exposition rassemblera des centaines de portraits de personnes captés sous un chapiteau, lors d’événements culturels, sportifs et festifs tenus l’été dernier dans sept municipalités du Kamouraska et de Rivière-du-Loup.

Pilar Macias raconte s’être inspirée des photographes ambulants du 19e et du 20e siècle lorsqu’elle a réfléchi à son projet Joyeuse itinérance. Ainsi, elle a déployé son chapiteau dans sept municipalités de la région (La Pocatière, Mont-Carmel, Rivière-Ouelle, Saint-Alexandre, Saint-Antonin, Saint-Denis-De La Bouteillerie et Saint-Philippe-de-Néri) dans le but de prendre des photos des gens qui participaient alors à différentes activités culturelles, sportives ou festives. Parmi ces événements, mentionnons les Fêtes du 150e de Mont-Carmel, les Dimanches champêtres à la Maison Chapais et la Course de la Rivière-Ouelle.

« Le principe était toujours le même. J’installais mon chapiteau et j’invitais les gens à se faire photographier gratuitement. Une fois que la photo était prise, ils pouvaient repartir avec un exemplaire que je faisais imprimer sur place », d’indiquer Pilar. De cette façon, l’artiste-photographe a été en mesure de photographier 600 sujets différents. De ce nombre, 500 ont donné leur autorisation pour figurer dans l’exposition.

« Aujourd’hui, la photo s’est beaucoup démocratisée. C’est pourquoi je me donne pour défi de faire des projets où la photographie sera exploitée différemment » – Pilar Macias.

Exposition

Dans son atelier situé sur la 4e Avenue à La Pocatière, Pilar Macias travaille actuellement à mettre la touche finale à cette expo qui sera présentée au Musée du Bas-Saint-Laurent. L’ensemble des photos est présenté sous forme de mosaïques en mouvement. De petites vidéos en accéléré doivent venir compléter l’exposition. « Aujourd’hui, la photo s’est beaucoup démocratisée. C’est pourquoi je me donne pour défi de faire des projets où la photographie sera exploitée différemment », de confier Pilar.

Le vernissage de Joyeuse itinérance est prévu le jeudi 18 janvier prochain à 17 h au Musée du Bas-Saint-Laurent. L’exposition doit ensuite se poursuivre jusqu’au 11 mars prochain.