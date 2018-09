Soyez des Journées de la culture

Crédit photo : Courtoisie

C’est sous le thème « Les mots » que se tiendront les Journées de la culture au Kamouraska, du 28 au 30 septembre prochains. Soutenues par la MRC de Kamouraska, les activités des Journées de la Culture se dérouleront à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Saint-Germain, Saint-Gabriel, Saint-Pascal et Saint-Joseph-de-Kamouraska. Toutes les activités sont gratuites.

La thématique de l’accouchement marquera le début des activités des Journées de la culture, en collaboration avec la Maison de la famille du Kamouraska. Ainsi, Mme Maude Pichereau invite la population à deux ateliers d’écriture en ce sens et cela sera suivi par la création d’une œuvre collective. Les ateliers se tiendront les vendredis 21 et 28 septembre de 9 h à 11 h 30 à la Maison de la famille. Inscription au mfkactivites@videotron.ca.

La programmation connaîtra son apogée le samedi 29 septembre avec des activités en simultané dans des municipalités du territoire. Tout d’abord, dès 10 h, l’artiste-peintre Marie-Chloé Duval invite les gens à réfléchir sur les mots « beauté, liberté et folie » pour ensuite donner naissance en direct à une nouvelle toile grand format inspirée des idées ressorties. L’activité se tiendra au parc Ernest-Ouellet de Saint-Pascal. Aussi, deux représentations d’un concert offert par Sophie Poulin de Courval, saxophoniste, Maryse Durette, pianiste et accordéoniste et Mathilde Desjardins, chanteuse, se tiendront à 14 h en l’église de Saint-Gabriel-Lalemant et à 19 h à l’église de Saint-Joseph-de-Kamouraska. Par la suite, à 13 h, au Théâtre des prés de Saint-Germain, Loïc Breuzin présentera un spectacle de magie haut en couleur, tandis que la Troupe de théâtre La Bacaisse proposera « Les frères Vélivolum » à 20 h, à la salle communautaire de Sainte-Hélene-de-Kamouraska. « Nul doute que cette programmation saura charmer petits et grands, d’un univers à l’autre. J’invite la population du Kamouraska à y participer en grand nombre », de déclarer le préfet, M. Yvon Soucy.

Tous les détails des activités financées par la MRC de Kamouraska sont disponibles sur la page Facebook des Journées de la culture au Kamouraska ou sur le www.quoifaireaukamouraska.com.