Les journées de la culture : les mots à l’honneur

Crédit photo : Marie-Pier Morin

Du 28 au 30 septembre prochain, partout au Québec, on célèbre les mots sous toutes ses formes et expressions dans le cadre des journées de la culture.

La Corporation des arts et de la culture de L’Islet présentera le 30 septembre de 9 h 30 à 13 h, au quai de L’Islet, une prestation originale de quatre artistes de la région. Prendre la parole… à bras-le-corps, un spectacle qui se veut la réunion des mots, de la musique et de la danse et qui nous invite à entrer dans l’univers de Joëlle Gauvin-Racine, poésie, de Dany Fortin et de Marie-Pier Morin, danse, et de Serge-André Jones, piano. Ce quatuor nous présentera des performances variées avec les mots qui inspireront la musique et la danse. Venez assister et participer à une expérience unique que vous offrent ces artistes, beau temps mauvais temps, au parc du Havre du Souvenir, au quai de L’Islet. Cette activité est gratuite.