La Journée nationale des cuisines collectives suscite l’intérêt à Tourville

Crédit photo : Courtoisie

Cette année, l’organisme Soupe au bouton, en collaboration avec Le Centre-femmes La Jardilec, CJE de la MRC de L’Islet et Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet, soulignait la Journée nationale des cuisines collectives à la salle du complexe municipal de Tourville.

Une soupe populaire gratuite animée fut servie à près de 90 personnes. Des conférences sur le panier d’épicerie de base et le nouveau guide alimentaire canadien furent données aux participants dans une ambiance festive.

La Journée nationale des cuisines collectives, qui en était à sa vingt-deuxième édition en 2019, avait pour but de favoriser la réflexion et l’implication des participants; la mobilisation et la visibilité des cuisines collectives. Son objectif spécifique était d’informer la population et les éluEs sur la définition d’une cuisine collective, ses principes, ses bienfaits sur les personnes et leurs impacts dans la communauté.