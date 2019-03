La Journée nationale des cuisines collectives s’organise à Tourville

Crédit photo : Courtoisie

Cette année, l’organisme Soupe au bouton, en collaboration avec Le Centre-femmes La Jardilec et Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet, soulignera la Journée nationale des cuisines collectives à la salle du complexe municipal de Tourville.

Le 26 mars prochain, une soupe populaire gratuite animée sous le thème « Une main sur le panier, l’autre pour signer! » sera servie, prétexte à un rassemblement convivial.

La Journée nationale des cuisines collectives qui en est à sa vingt-deuxième édition en 2019 a pour but de favoriser la réflexion et l’implication des participants; la mobilisation et la visibilité des cuisines collectives. Son objectif spécifique est d’informer la population et les élus sur la définition d’une cuisine collective, ses principes, ses bienfaits sur les personnes et leurs impacts dans la communauté.