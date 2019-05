Journée des patriotes à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

Crédit photo : Claude Lachance

Le Comité des patriotes de la Côte-du-Sud tenait le 19 mai dernier, en l’église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, son grand rendez-vous annuel.

L’événement réunissait quelque 200 personnes venues célébrer les patriotes d’hier et d’aujourd’hui.

En première partie, après le mot de bienvenue du maire Alain Fortier, Mme Lise Cloutier, présidente du conseil de fabrique et hôte de l’événement, a présenté à l’assemblée les beautés de l’église paroissiale et de son cimetière. La députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au Développement économique régional, Mme Marie-Eve Proulx, a ensuite dévoilé une plaque commémorative rappelant les noms de sept patriotes d’hier nés à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud entre 1775 et 1816. L’historien Gaston Deschênes a résumé le parcours de ces patriotes, soit François Blanchet, Jean-Charles Létourneau, Charles Blanchet, Jean Blanchet, Augustin-Magloire Blanchet, Étienne Chartier et Pierre Blanchet.

En seconde partie, M. Antoine Dubé, président de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de Chaudière-Appalaches, remettait à deux personnalités de la région le Prix Étienne-Chartier de la patriote et du patriote d’aujourd’hui. La lauréate et le lauréat sont Mme Sylvie Vallières, ancienne présidente de la Société nationale, et M. Claude Lachance, ancien député de Bellechasse.

En troisième et dernière partie, M. Gaétan Godbout, président de la Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud, a présenté le dernier numéro du bulletin Le Javelier que publie trois fois l’an l’organisme à l’intention de ses membres et des amateurs d’histoire régionale. Le numéro, entièrement consacré à l’événement du jour, a pour titre « Les Patriotes à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. »

La cérémonie, animée par Jean Simard, président du Comité des patriotes de la Côte-du-Sud, a été entrecoupée des plus belles pièces de notre patrimoine chanté par la chorale paroissiale dirigée par Mme Hélène Chabot.