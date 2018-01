Journée de l’alphabétisation familiale : l’ABC dévoile ses quatre gagnants

Crédit photo : Courtoisie

L’ABC des Hauts Plateaux a souligné cette année la Journée de l’alphabétisation familiale en lançant un concours de photo qui a fait quatre heureux parmi les participants.

À l’initiative d’ABC Alpha pour la vie Canada, le 27 janvier est la Journée de l’alphabétisation familiale. En plus de célébrer le plaisir de lire et d’apprendre en famille, cette journée est l’occasion d’intégrer l’apprentissage à sa routine familiale. Partout au pays, les parents, les organismes communautaires et d’alphabétisation, les bibliothèques et les écoles sont invités à organiser des activités d’apprentissage en famille.

Dans ce cadre, cette année, L’ABC des Hauts Plateaux a choisi d’inviter les personnes de son territoire d’action à participer à un concours de photo. Chacun devait se prendre en photo avec son livre préféré, les participants devaient publier leur photo directement sur la page Facebook de l’organisme. Quatre photos ont été tirées au hasard parmi les 60 reçues : David Bilodeau de Saint-Fabien-de-Panet, Denise Pelletier de Saint-Pamphile, Lysiane Mercier et Maïka Hiessler, toutes deux de Sainte-Perpétue, méritent chacun un chèque-cadeau de 25 $ provenant de la Librairie Livres en tête à Montmagny et de la Maison du bijou et librairie La Pagaille à Saint-Pamphile.