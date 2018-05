Jonathan Miville remporte le bronze au Concours de musique de la Capitale

Crédit photo : Courtoisie

Il y un an une campagne avait été lancée dans les médias pour trouver un piano pour Jonathan Miville, 9 ans, de L’Islet.

Passionnés de piano, ses parents lui avaient acheté un piano d’occasion qui s’était fatalement brisé au premier accord. Suite à la campagne, une généreuse donatrice de Lévis a accepté de donner son piano à Jonathan en échange d’un petit concert intime donné par le jeune pianiste et son professeur Serge-André Jones. Jonathan a grandement apprécié son cadeau et a redoublé d’ardeur dans ses pratiques de piano cette année. Son professeur a décidé de l’inscrire au Concours de musique de la Capitale, un concours provincial de musique à Québec. C’​est avec grande fierté que Jonathan a interprété Bertini et Kabalevsky au concours le samedi 28 avril dernier, remportant une belle médaille de bronze.