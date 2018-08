Jeux du Québec : Des athlètes de Saint-Alexandre font briller l’Est-du-Québec

Crédit photo : Maxime Paradis

Les Alexandrins ont de quoi être fiers. Deux athlètes de chez eux, Britanie Cauchon et Nathan Soucy, ont remporté à eux seuls 20 % des médailles de la délégation de l’Est-du-Québec, lors de la 53e finale des Jeux du Québec. Heureux de leur participation, ils ont accepté de nous parler de leur expérience et de leurs objectifs futurs.

Habituée des compétitions, Britanie Cauchon navigue depuis quelques années entre le patinage de vitesse en hiver et le cyclisme de compétition en été. Âgée de 14 ans, elle en était à sa première participation aux Jeux du Québec. Une expérience dont elle se souviendra longtemps.

En effet, la jeune cycliste s’est démarquée de belle façon lors de deux compétitions, le contre-la-montre individuel et le critérium, remportant respectivement une médaille d’or et d’argent. Ses exploits lui ont même valu d’être la porte-drapeau de l’Est-du-Québec lors de la cérémonie de fermeture des jeux. « C’est une belle reconnaissance d’être choisie. Mes objectifs de départ étaient de faire un podium et de bien performer. Finalement, tout ce qui est arrivé était au-delà de mes espérances », a-t-elle confié.

De son côté, Nathan Soucy abordait les Jeux du Québec avec un peu moins de pression. À 17 ans, le coureur évoluant au sein du Club Filoup de Rivière-du-Loup en était à sa deuxième participation. En 2016, il avait remporté une médaille d’argent au 4×100 m. Cette année, il est allé chercher l’argent de nouveau, mais à deux reprises, au 400 m et au 100 m. « On a un gros circuit de compétitions toute l’année avec le Club Filoup. Au début de ma saison, j’avais un objectif de temps que je désirais atteindre en compétition. Finalement, je l’ai atteint avant les Jeux du Québec. C’est pourquoi je me disais que je n’avais pas la pression de performer autant qu’à l’habitude », a-t-il expliqué.

Belle expérience

Forts de quatre médailles récoltées à eux seuls, Britanie et Nathan se disent très heureux de leur participation et de leur délégation qui en a récolté un total de 20. « On est une grande région. Ceux et celles qui font des sports d’équipe viennent de partout dans l’Est-du-Québec et ce n’est pas toujours facile de créer une chimie entre nous. Malgré tout, on se tire très bien d’affaire », de mentionner Nathan.

Même son de cloche pour Britanie Cauchon. « On se démarque peut-être moins dans certains sports, comparativement à d’autres régions, mais on se débrouille très bien dans l’ensemble. Et ce qui est agréable aux Jeux du Québec, c’est que nous sommes tous là pour nous soutenir et nous encourager, peu importe la discipline dans laquelle on évolue. C’est très motivant », déclarait-elle.

Objectifs futurs

Dans les prochains mois, Britanie Cauchon doit déménager à Québec où elle évoluera dans un programme sport-études. Elle projette également cesser le patinage de vitesse au terme du prochain hiver afin de se consacrer entièrement au cyclisme de compétition. « J’aimerais me rendre au Championnat canadien l’an prochain. Si on réussit à me surclasser, j’aurais des chances de médailles », a-t-elle indiqué.

De son côté, Nathan Soucy doit commencer le Cégep dans quelques semaines. Celui qui a fait du 400 m sa spécialité réfléchit maintenant à s’orienter davantage au 100 m, suite aux bons résultats obtenus aux Jeux du Québec. « C’est une technique différente et j’ai vu que je pouvais y avoir autant de plaisir. M’y consacrer davantage, ça pourrait bien être ça mon prochain objectif », a-t-il conclu.