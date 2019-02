Des jeunes s’illustrent dans un concours de dessin sur les champignons

Crédit photo : Courtoisie

En septembre dernier, les classes du 3ecycle de Véronique Caron de Saint-Denis-De La Bouteillerie et d’Étienne Michaud de Saint-Philippe-de-Néri ont eu la chance de vivre une expérience de découverte des champignons forestiers dans le cadre du programme Enseigner le Kamouraska avec Biopterre et la MRC de Kamouraska.

À l’initiative du Festival des champignons forestiers du Kamouraska, les jeunes ont participé à un concours de dessin sur cette thématique.

« Le jury a été impressionné par la qualité des dessins et de l’intégration d’éléments autant scientifiques que ludiques», d’affirmer Maxim Tardif, professionnel de recherche chez Biopterre.

Ainsi, le premier prix revient à Océane Plourde de Saint-Philippe-de-Néri dont le dessin se retrouvera sur le chandail officiel de la 5e édition du Festival des champignons forestiers organisée le 29, 30 et 31 août prochains. Les deuxième et troisième prix sont attribués à Noémie Dionne de Saint-Philippe-de-Néri et à Catherine Rossignol de Saint-Denis-De La Bouteillerie qui se méritent respectivement un livre sur les champignons et un chandail de la précédente édition du Festival. Le jury, composé de membres entourant l’organisation de cet événement, a également décerné à Rose Perron de Saint-Denis-De La Bouteillerie un prix «coup de cœur» et lui a remis une grande affiche sur l’univers des champignons comestibles.

Les dessins réalisés par les jeunes sont présentement en ligne sur la page Facebook du Festival des champignons forestiers du Kamouraska et seront exposés lors de l’événement.