Des jeunes plus que mobilisés

Crédit photo : Courtoisie

Encore une fois pendant la période estivale, les jeunes de la MDJ de L’Islet-Nord ont participé au projet Collectiv’été qui permet de les initier au marché du travail.

Il leur était demandé de réaliser des tâches diverses telles que portionner des aliments, entretenir les jardins collectifs et recevoir les arrivages du magasin Coop la Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Ils ont également pris part à des activités de cuisine et de dépannage alimentaire leur permettant de se familiariser avec des notions d’hygiène et de salubrité, mais aussi sur le gaspillage alimentaire et le partage. Grâce à eux, le projet de potager collectif « Les Incroyables comestibles » a pu être développé et se réalisé afin de permettre à tous les citoyens de la MRC de L’Islet de s’approvisionner dans ces beaux jardins invitants, dont le groupe de jeunes venait arroser, désherber et procéder à la récolte tous les mercredis.