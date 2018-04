Des jeunes de Saint-Pascal feront bouger les élèves du Québec

Crédit photo : Maxime Paradis

Les élèves de l’école primaire Mgr-Boucher de Saint-Pascal ont participé au tournage de quatre épisodes de la webtélé « Force 4 à ton école. » Ceux-ci doivent servir d’inspiration à 450 écoles qui se sont engagées à faire bouger leurs élèves au moins 60 minutes/jour d’ici la fin de l’année scolaire.

La webtélé « Force 4 à ton école » est un des outils mis en place par le Grand Défi Pierre Lavoie, mandaté par le ministère de l’Éducation pour inciter les écoles à intégrer 60 minutes d’activité physique par jour auprès de leurs élèves. Diffusée sur YouTube et sur le site Force4.tv, cette webtélé d’une durée de 15 min met en scène des élèves de toutes les régions du Québec et un de ses quatre animateurs, Diandra, Geneviève, Julien ou Simon. À Saint-Pascal, comme il s’agissait des derniers épisodes de la saison, les élèves ont pu compter sur la présence des quatre animateurs comparativement aux autres écoles visitées précédemment. « C’est le plus gros tournage qu’on a fait jusqu’à maintenant », d’indiquer Anne-Shirley Lavoie, recherchiste.

Dans chaque école, quatre épisodes ont été tournés et le contenu de chacun a ensuite été partagé quotidiennement du lundi au jeudi sur la plateforme Force4. Une fois qu’ils sont disponibles, les enseignants ont le loisir de les diffuser dans leur classe via leur tableau interactif. « C’est une façon pour eux de prendre une pause active avec les élèves quand ils sentent que la concentration n’est plus au rendez-vous », d’ajouter Anne-Shirley.

« Saint-Pascal a attiré notre attention en raison de sa dynamique et de la qualité de ses initiatives. » – Anne-Shirley Lavoie

450 écoles

Au total, 450 écoles au Québec se sont engagées à intégrer 60 minutes d’activité physique par jour auprès de leurs élèves à travers différentes initiatives. De ce nombre, mentionnons les écoles primaires de Saint-Roch-des-Aulnaies, La Pocatière, Rivière-Ouelle et Saint-Pascal. Toutefois, seulement 25 d’entre elles ont été visitées dans le cadre de la webtélé. Mgr-Boucher est la seule de tout le Bas-Saint-Laurent à avoir été sélectionnée. « Saint-Pascal a attiré notre attention en raison de sa dynamique et de la qualité de ses initiatives », d’expliquer Anne-Shirley.

À ce chapitre, Joëlle Hudon, enseignante en éducation physique, mentionne que l’initiative la plus appréciée au sein de l’école a été la « Roue active », une sorte de « roue de fortune » qui s’est promenée de classe et en classe et dont chaque résultat obtenu correspondait à une activité physique à faire et à répéter. « Les enseignantes étaient réticentes à intégrer la roue au départ, mais elles ont vite compris que ce n’était pas 5 minutes perdues à enseigner la matière, mais plutôt 5 minutes gagnées, car la concentration des élèves était meilleure par la suite », de confier Joëlle.

Les épisodes de « Force 4 à ton école », mettant en vedette les élèves de Mgr-Boucher, seront disponibles sur la plateforme Force4.tv et YouTube dans la semaine du 21 mai.