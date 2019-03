Des jeunes de la région au tournoi de Sidney Crosby

Crédit photo : Courtoisie

L’équipe de l’Océanic Est-du-Québec pee-wee AAA a disputé un tournoi à Cole Harbour en Nouvelle-Écosse, ville natale de Sidney Crosby, durant la fin de semaine du 15 au 17 mars derniers

. Durant la ronde préliminaire, les jeunes ont cumulé trois victoires au compte de 6 à 1, 3 à 0 et 4 à 2. Ils ont dû cependant s’incliner en demi-finale par le pointage de 4 à 1.

Au-delà du volet compétitif du tournoi, les jeunes ont découvert l’accueil chaleureux des Néo-écossais et un côté festif du tournoi qu’ils n’ont jamais vécu auparavant. Ce côté festif s’est manifesté, entre autres, par un concours d’échappée où chaque équipe devait être représentée par trois joueurs et un gardien du but. Cette fin de semaine restera à jamais gravée dans la tête de ces jeunes, dont font partie Noah Lévesque de Sainte-Hélène, Félix Lavoie de Saint-Pascal et Jacob Beaulieu de La Pocatière.