Des jeunes de la région se démarquent grâce à leur ingéniosité

Crédit photo : Courtoisie

Technoscience Est-du-Québec a souligné le génie et la créativité des jeunes du secondaire de la région lors de la finale régionale du Défi génie inventif ÉTS qui s’est tenue le 23 mars au Cégep de La Pocatière.

Ce sont 17 participants qui se sont déplacés pour rivaliser d’ingéniosité et relever le défi de cette édition, Pèse su’l piton! Les spectateurs ayant assisté à la finale régionale ont été impressionnés par les participants qui ont conçu des appareils capables d’enclencher une cascade d’événements.

Les meilleures équipes du premier et deuxième cycle se sont mérité une participation à la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS. Ces équipes iront donc représenter la région les 24 et 25 maiprochains à l’École de technologie supérieure, à Montréal. Sur place, ils auront la chance d’échanger avec des jeunes originaires de toutes les régions du Québec, de participer à des activités spéciales et de gagner plusieurs prix intéressants.