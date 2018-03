Les jeunes de L’Islet invités à «fantasmer» leur région

Crédit photo : Courtoisie MRC de L’Islet.

La MRC de L’Islet veut donner la parole aux jeunes de sa région pour qu’ils partagent leurs visions et leurs rêves quant à l’avenir du territoire. Pour y parvenir, un grand cabaret de consultation intitulé « Fantasme ta région » doit avoir lieu en mars à Saint-Jean-Port-Joli et servir de point de départ à la mise en place d’une des premières politiques jeunesse développée à l’échelle d’une MRC, au Québec.

La région de L’Islet est résolument tournée vers l’avenir. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, elle désire prendre sa place et mieux se positionner ces prochaines années par rapport à ses voisins. Pour y parvenir, elle travaille actuellement sur une stratégie en matière d’immigration, une autre de marketing territorial qui doit être dévoilée sous peu et enfin une politique jeunesse qui doit être une des premières du genre à être adoptée à l’échelle d’une MRC au Québec. « Ces trois éléments s’imbriquent l’un dans l’autre, comme les pièces d’un puzzle. Ils doivent permettre à la MRC d’être plus attractive, plus inclusive et d’avoir une meilleure rétention de ses résidents », d’expliquer Maryse Fleury, conseillère aux communications et au marketing territorial à la MRC de L’Islet.

Question de bien cerner les priorités des 16-35 qui doivent composer le point de départ de la future politique jeunesse, un comité a été formé ces derniers mois et cinq thèmes ont été arrêtés sur lesquels la MRC désire consulter la génération montante : s’engager et participer au développement de la région, trouver un emploi intéressant ou démarrer une entreprise, évoluer dans une communauté dynamique, agir pour une région plus écologique et s’épanouir en famille.

« Cinq espaces seront également aménagés dans la salle, représentant les cinq thèmes de la consultation. Les gens vont pouvoir donner leurs idées et faire des suggestions sur chacun des thèmes à chacun de ces espaces. » Marie-Ève Arbour

Cabaret et consultation en ligne

La première étape de cette consultation sera la tenue d’un cabaret intitulé « Fantasme ta région » qui doit avoir lieu à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, le 15 mars prochain de 18 h à 21 h. Pour l’occasion, des artistes de la région de L’Islet ont été invités à faire des créations originales autour des thèmes retenus par le comité jeunesse ou à insérer des clins d’œil dans une chanson ou une transition. Les artistes invités sont Serge-Andeé Jones, Mudardi Orkestra, Jo Robicho, Restappalaches et Marionet-X. « Cinq espaces seront également aménagés dans la salle, représentant les cinq thèmes de la consultation. Les gens vont pouvoir donner leurs idées et faire des suggestions sur chacun des thèmes à chacun de ces espaces », d’indiquer Marie-Ève Arbour de Visages régionaux, consultante et chargée de projet dans le développement de cette politique jeunesse.

Tous les éléments récoltés lors du cabaret seront ensuite transposés sur une plateforme web, monidee.ca, où la consultation doit se poursuivre auprès des jeunes de L’Islet entre le 20 mars et le 5 avril 2018. La stratégie jeunesse qui sera ensuite élaborée doit être adoptée en septembre prochain. « Je peux vous assurer qu’elle ne sera pas tablettée. Elle sera accompagnée d’un plan d’actions», de conclure François Garon, agent de développement à la MRC de L’Islet.