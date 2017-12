Jean-Louis Chouinard président d’honneur du Défi OSEntreprendre de Chaudière-Appalaches

Crédit photo : Maxime Paradis

Le directeur général et administrateur du Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli, M. Jean-Louis Chouinard, agira à titre de président d’honneur du Défi OSEntreprendre de Chaudière-Appalaches. Le lancement de cette 20e édition avait lieu le 5 décembre dernier, au Musée.

Entrepreneur chevronné, M. Chouinard a été notamment propriétaire de l’entreprise Câblodistribution de la Côte-du-Sud durant de nombreuses années. Parmi ses autres implications, mentionnons, entre autres, la présidence du Cégep de La Pocatière. Il était à la retraite depuis un certain temps lorsqu’on lui a parlé d’un projet de musée consacré au patrimoine immatériel, aujourd’hui la mission du Musée de la mémoire vivante. « C’est important d’avoir des rêves et d’essayer de les réaliser », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Cette présidence d’honneur régionale au concours OSEntreprendre est également un juste retour des choses pour M. Chouinard. En effet, le 18 juin 2009, le Musée de la mémoire vivante recevait le premier prix national du 11e concours québécois en entrepreneuriat, ancêtre d’OSEntreprendre. Le Musée avait été récompensé dans la catégorie Économie sociale, volet création d’entreprises. Ce prix était accompagné d’une bourse de 10 000 $. « Quand on a lancé le projet de Musée, nous avions accès à très peu de subventions », de rappeler M. Chouinard.

200 projets

L’an dernier, le concours OSEntreprendre de Chaudière-Appalaches avait permis le dépôt de près de 200 projets entrepreneuriaux. De ce nombre, 127 s’inscrivaient dans le volet étudiant, allant du niveau primaire au niveau universitaire, 58 concernaient la création d’entreprises et huit concouraient du côté de la Réussite Inc., soit des entreprises ayant déjà participé au concours plus de cinq ans auparavant. Cette année, pour la 20e édition, les membres du comité régional s’attendent à une aussi grande participation.

Les personnes désireuses de s’inscrire peuvent le faire avant le 13 mars 2018. Le gala régional, lui, aura lieu le 26 avril.