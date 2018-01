Jean Lachance quitte Solutions Novika pour la MRC de Kamouraska

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Directeur général de Solutions Novika depuis maintenant 15 ans, M. Jean Lachance quittera ses fonctions d’ici la fin de la semaine pour relever un nouveau défi. Dès le 19 février, il se joindra à l’équipe du Service de développement territorial de la MRC de Kamouraska à titre de conseiller en entrepreneuriat.

Chez Solutions Novika depuis bientôt 35 ans, Jean Lachance raconte qu’il réfléchissait à quitter depuis juin 2016, bien avant que cette opportunité ne se présente à lui. « J’avais avisé le conseil d’administration qu’il devait penser à me remplacer », confie-t-il.

Le désir de relever de nouveaux défis et d’avoir plus de temps à consacrer à ses projets personnels aurait pesé dans la balance. Il quitte aujourd’hui avec le sentiment du devoir accompli et celui d’avoir fait le tour du jardin. « Je me sens un peu comme lorsque je travaillais sur des projets techniques ou technologiques. Dès que je le maîtrisais, je le passais à des collègues et j’allais vers autre chose », ajoutait-il.

« C’est un emploi qui va faire appel à mes compétences en développement économique. J’ai toujours considéré que j’étais un bâtisseur, un développeur » – Jean Lachance.

Conseiller en entrepreneuriat

À la MRC de Kamouraska, Jean Lachance doit joindre le Service de développement territorial comme conseiller en entrepreneuriat. « C’est un emploi qui va faire appel à mes compétences en développement économique. J’ai toujours considéré que j’étais un bâtisseur, un développeur », mentionnait-il.

Selon le directeur général de la MRC de Kamouraska, une des principales responsabilités de M. Lachance consistera à répondre aux besoins des entreprises du territoire et les accompagner dans la réalisation de leurs projets. S’ajoute également à cela un volet démarchage auprès des entrepreneurs de la région. « On ne pouvait pas vraiment le faire jusqu’à maintenant, car on manquait de ressources », indiquait-il. « M. Lachance a une belle notoriété dans le milieu, une belle expertise et nous sommes très heureux qu’il se joigne à notre équipe. Non seulement il est un bel atout pour le Service de développement territorial, mais c’est un plus pour toute la région », de compléter M. Migneault.

Chez Solutions Novika, Mme Lorraine Blais, responsable des Procédés laser et communications, précisait que l’appel de candidature en vue de remplacer M. Lachance avait été lancé et qu’il doit se conclure le 16 février prochain.