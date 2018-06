Jasmin Bélanger judoka de l’année

Jasmin Bélanger a remporté pour une deuxième année consécutive les deux titres de judoka et compétiteur de l’année, lors du 37e Gala Excellence-Desjardins qui se tenait dimanche 3 juin à l’école Saint-Charles devant près d’une centaine de personnes.

Jasmin Bélanger, 15 ans et ceinture marron, a connu une autre année exceptionnelle avec plusieurs podiums au niveau de la compétition dont un titre de champion canadien Élite U -18 en janvier dernier et une deuxième participation au championnat canadien à Calgary en mai dernier et une cinquième place. Il demeure dans les 8 meilleurs judokas de sa catégorie au Canada. Mais son titre de Judoka de l’année lui revient pour la détermination à l’entraînement et la discipline qu’il démontre pour atteindre ses objectifs. Il a donc reçu le Bonsai d’or du Groupe Coopératif Dynaco. Notons que Jasmin poursuivra sa carrière de judoka dans un sport-études à Trois-Rivières, dès l’an prochain, à l’image d’Alix Renaud-Roy.

Quant au Bonsai d’argent de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, il est revenu à Olivier Michaud de Sainte-Louise qui, n’eût été d’une blessure, aurait participé au Championnat canadien. Le Bonsai de bronze de la firme Garon Lévesque Gagnon St-Pierre notaires a été décerné à Justin Lizotte de La Pocatière. Les autres titres sont allés d’abord au jeune Arnaud Dionne de La Pocatière pour l’espoir de l’année et compétiteur de l’année U -8. Charles Dubé de Sainte-Louise dans la catégorie le Progrès, Alicia Michaud de Sainte-Louise dans la catégorie Judo-Technique, Mathis-Olivier Lizotte de La Pocatière s’est vu remettre deux trophées celui de la révélation en compétition et de compétiteur de l’année chez les U -10 et U-12 Élite-Dynaco. Le titre de Recrue de l’année revient à Marie-Jeanne Pelletier de La Pocatière tandis que Jérémy Doyon recevait le Trophée de la Persévérance de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière. M. Patrick Martel de La Pocatière, trésorier au club Judo-La Pocatière, est le Bénévole de l’année. Enfin, Étienne Martel et Louis Bérubé de La Pocatière étaient médaillés d’or comme compétiteur de l’année Judo-École dans les catégories respectives U -10, U -12 et U -14.